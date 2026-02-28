Захватывающее выступление Afro-Dite в клубе Алексея Козлова

Проект Afro-Dite, возглавляемый певицей Angelique из Ямайки, готов порадовать зрителей на сцене Unplugged. Angelique славится своим аутентичным вокалом и запоминающимися коллаборациями с такими артистами, как Дэмиен Марли и Лу Грэмм.

Музыка, наполненная атмосферой Карибов

Afro-Dite исполняет мировые хиты ямайской музыки и современные композиции в стилях регги и даб. Звучание ансамбля способствует созданию уникальной атмосферы карибских вечеров, где электропиано, контрабас, перкуссия и звуковые эффекты гармонично переплетаются.

Камерное звучание для истинных ценителей

Концерт состоится на камерной площадке, что сделает акцент на акустическом звучании. Это будет особенно интересно любителям регги и даба, ценящим глубокие музыкальные эмоции и мощную, мистическую энергию, скрывающуюся за неторопливыми ритмами.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением Angelique и ее ансамбля. Это вечер, который оставит незабываемые впечатления и погрузит в атмосферу настежь открытых карибских вечеров.