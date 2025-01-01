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Африканские страсти
Киноафиша Африканские страсти

Спектакль Африканские страсти

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Интеллектуальная комедия Ясмины Реза

В «Африканских страстях» современная французская драматургия открывает новые горизонты в понимании человеческих отношений. Ясмина Реза, известная своими остроумными и глубокими пьесами, вновь ставит под сомнение внешнюю оболочку, под которой скрываются настоящие демоны.

О спектакле

В этой комедии благопристойные семейные пары, казалось бы, идеально подходящие друг другу, собираются вместе для выяснения отношений. Однако не стоит обольщаться: за красивым фасадом скрываются неприглядные тайны и внутренние конфликты. Каждое слово, каждое действие может привести к неожиданным поворотам, и зрители станут свидетелями того, как на свет выходят внутренние страхи и страсти персонажей.

Режиссёр Иван Латышев мастерски играет с абсурдными элементами, добавляя щепотку иронии в повседневные ситуации. В спектакле банальные проблемы обрастают необычными и комичными нюансами, создавая атмосферу, в которой смех и глубокая ирония идут рука об руку.

О зрителях

Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и ярким эмоциям. «Африканские страсти» — это не просто комедия, это исследование человеческой природы, которое заставит вас задуматься о том, как мы видим друг друга и какие секреты храним в своих сердцах.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и узнать, какие тайны скрываются за маской благопристойности!

Режиссер
Иван Латышев
В ролях
Сергей Мендельсон
Юлия Каим
Алла Данишевская
Анатолий Журавин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Африканские страсти Африканские страсти Африканские страсти Африканские страсти Африканские страсти Африканские страсти

В ближайшие дни

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