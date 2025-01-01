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Билеты от 1000₽
Киноафиша Африканские сказки

Африканские сказки

Постановка
Московский открытый театр кукол
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам «Маленьких сказок» Редьярда Киплинга

Почему такой огромный кит ест только маленьких рыбёшек? Откуда появился горб на спине верблюда? Почему у носорога кожа вся в складочках? Где леопард раздобыл свои пятнышки? На эти и многие другие вопросы маленькие первооткрыватели найдут ответы в увлекательной истории, которая погружает зрителей в мир древних людей и диких животных.

Смелость и изобретательность

Спектакль рассказывает о тех, кто сумел преодолеть свои страхи. Это история о смелости, изобретательности и вере в чудеса. Главные герои не боятся трудностей и открывают для себя магические способности, что делает их путешествие по сказкам Редьярда Киплинга особенно захватывающим.

Сказки, которые оживают

На сцене будут представлены самые известные сказки автора: «Как кит получил свою глотку», «Как носорог получил свою кожу», «Как верблюд получил свой горб» и «Как леопард получил свои пятна». Каждое из этих произведений наполнено мудростью и яркими образами, которые заставят зрителей задуматься о природе и о себе.

Приглашение к чудесам

Будьте смелыми и приходите за чудесами! Этот спектакль — отличный способ провести время с семьей и погрузиться в мир волшебства и фантазии.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 1000 ₽
28 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1000 ₽
7 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
16:00 от 1000 ₽
23 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽

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