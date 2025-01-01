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Африканские сказки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Африканские сказки

Спектакль Африканские сказки

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Режиссер Денис Казачук
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История для детей по мотивам «Маленьких сказок» Редьярда Киплинга

История, основанная на «Маленьких сказках» Редьярда Киплинга, переносит зрителей в удивительный мир древних животных и смелых людей, которые смогли справиться с вызовами своей эпохи и стали теми, кем мы их знаем сегодня.

Как появились уникальные особенности у животных
В этих волнующих сказках оживают мифы о том, как:

  • кит стал хищником, питающимся только мелкими рыбешками,
  • у верблюда появился горб,
  • на коже носорога появились глубокие складки,
  • у леопарда появились пятна.

Эти истории рассказывают о древних временах, когда животные и люди были близки друг к другу, и каждый из них испытывал на себе испытания и трансформации, которые определили их будущий облик.

Смелость, мудрость и магия
Эти истории раскрывают удивительные приключения, в которых герои, сталкиваясь с трудностями, проявляют находчивость, смелость и решимость. Через магию и мудрость они преодолевают свои страхи и открывают в себе невероятные способности. Эти мифы учат детей быть смелыми, находчивыми и не бояться испытаний, что поможет им в реальной жизни.

Сказки, вошедшие в пьесу
Пьеса включает четыре яркие сказки:

  1. Как кит получил свою глотку
  2. Как носорог получил свою кожу
  3. Как верблюд получил свой горб
  4. Как леопард получил свои пятна

Каждая сказка — это урок смелости, мудрости и силы духа, который будет понятен и близок для детей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1000 ₽
23 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Африканские сказки Африканские сказки

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