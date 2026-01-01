Новый альбом и тур Аффинажа

Долгожданное событие для поклонников группы Аффинаж: этой осенью коллектив выпускает новый альбом и отправляется в большой тур по России. Зрителей ждут новые песни, а также полюбившиеся хиты.

Что ожидать

Запланированное шоу обещает быть насыщенным энергией и атмосферой единения. Песни группы отличаются глубокой лирикой и мощным музыкальным сопровождением, что создаст уникальную атмосферу общения между музыкантами и зрителями.

График мероприятия

Вход для MEET&GREET: 18:00

18:00 Основной вход: 19:00

19:00 Начало концерта: после 20:00

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Увидеть любимую группу и услышать новые произведения можно будет в ближайшее время!