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Аффинаж
Киноафиша Аффинаж

Аффинаж

16+
Возраст 16+

О концерте

Новый альбом и тур Аффинажа

Долгожданное событие для поклонников группы Аффинаж: этой осенью коллектив выпускает новый альбом и отправляется в большой тур по России. Зрителей ждут новые песни, а также полюбившиеся хиты.

Что ожидать

Запланированное шоу обещает быть насыщенным энергией и атмосферой единения. Песни группы отличаются глубокой лирикой и мощным музыкальным сопровождением, что создаст уникальную атмосферу общения между музыкантами и зрителями.

График мероприятия

  • Вход для MEET&GREET: 18:00
  • Основной вход: 19:00
  • Начало концерта: после 20:00

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Увидеть любимую группу и услышать новые произведения можно будет в ближайшее время!

Купить билет на концерт Аффинаж

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В других городах
Ноябрь
11 ноября среда
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1800 ₽
12 ноября четверг
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1800 ₽
13 ноября пятница
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1800 ₽
16 ноября понедельник
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 1800 ₽
17 ноября вторник
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1800 ₽
22 ноября воскресенье
20:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1800 ₽
27 ноября пятница
20:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 1800 ₽

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