Долгожданное событие для поклонников группы Аффинаж: этой осенью коллектив выпускает новый альбом и отправляется в большой тур по России. Зрителей ждут новые песни, а также полюбившиеся хиты.
Запланированное шоу обещает быть насыщенным энергией и атмосферой единения. Песни группы отличаются глубокой лирикой и мощным музыкальным сопровождением, что создаст уникальную атмосферу общения между музыкантами и зрителями.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Увидеть любимую группу и услышать новые произведения можно будет в ближайшее время!