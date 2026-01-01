Концерт группы «Аффинаж»: вечеринка в стиле рок

Программа «Лучшее» представляет различные эпохи и грани творчества группы «Аффинаж». Зрители смогут насладиться как ранними образцами нуар-шансона, так и хитами последних релизов команды. Это будет невероятный музыкальный опыт, наполненный богатым эмоциональным звучанием и исполнением как известных, так и редких песен, которые удалось собрать за 12 лет существования коллектива.

Концерт будет интересен поклонникам рок-музыки и любителям живых выступлений. Если вы цените качественную музыку и атмосферу общности, не упустите шанс прийти на это событие.