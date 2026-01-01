Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Аффинаж
Билеты от 2700₽
Киноафиша Аффинаж

Аффинаж

16+
Возраст 16+
Билеты от 2700₽

О концерте

Концерт группы «Аффинаж»: вечеринка в стиле рок

Программа «Лучшее» представляет различные эпохи и грани творчества группы «Аффинаж». Зрители смогут насладиться как ранними образцами нуар-шансона, так и хитами последних релизов команды. Это будет невероятный музыкальный опыт, наполненный богатым эмоциональным звучанием и исполнением как известных, так и редких песен, которые удалось собрать за 12 лет существования коллектива.

Концерт будет интересен поклонникам рок-музыки и любителям живых выступлений. Если вы цените качественную музыку и атмосферу общности, не упустите шанс прийти на это событие.

Купить билет на концерт Аффинаж

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября воскресенье
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2700 ₽
В других городах
Ноябрь
27 ноября пятница
20:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Золотые хиты СССР
6+
Эстрада

Золотые хиты СССР

18 октября в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Давай на ты
18+
Рок Постпанк

Давай на ты

2 октября в 20:00 Свобода
от 800 ₽
Вечер неаполитанских песен о любви... и не только
12+
Эстрада

Вечер неаполитанских песен о любви... и не только

6 октября в 19:00 Арт-центр ИСИ
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше