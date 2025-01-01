Меню
Аффинаж
Билеты от 3700₽
Киноафиша Аффинаж

Аффинаж

16+
Возраст 16+
Билеты от 3700₽

О концерте/спектакле

Возвращение Аффинажа: «Кончается лето, жизнь не кончается»

31 августа, в последний день лета, наш петербургский ансамбль Аффинаж вновь зазвучит на романтичной локации столицы — на корабле, курсирующем по Москве-реке. После двухлетнего перерыва эта уникальная встреча обещает стать незабываемым событием для всех ценителей хорошей музыки.

Специальная программа для зрителей

Для этого эксклюзивного концерта Аффинаж подготовил специальную программу из необычных и редких песен. Не обойдём вниманием и все знаковые хиты, которые мы будем исполнять вместе с вами. Приготовьтесь запеть хиты так, чтобы даже те, кто стоит на берегах, позавидовали нашему единению!

Не упустите возможность

Приглашаем вас провести этот последний летний день в компании любимой музыки и хороших друзей. Не упустите возможность стать частью уникального события, которое сохранит яркие воспоминания о лете 2023 года.

Следите за обновлениями и готовьтесь к незабываемому вечеру вместе с Аффинаж!

31 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 3700 ₽

