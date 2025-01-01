Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом

Летний концерт группы «Аффинаж» в Петербурге

21 августа в Петербурге на площадке «МУЗПОРТ» пройдет летний концерт группы «Аффинаж». Это уникальное событие для всех ценителей глубокой и эмоциональной музыки.

Программа мероприятия

18:00 – Meet & greet

– Meet & greet 18:30 – Открытие дверей

– Открытие дверей 20:00 – Начало концерта

– Начало концерта 22:00 – Окончание концерта

Музыка, которая захватывает

Группа «Аффинаж» — это не просто концерт, это целое путешествие в мир эмоций. Их музыка сочетает в себе напряжение и хрупкость, мистика и тяжесть, поэзию и прямоту. На сцене они создают атмосферу, где каждый зритель может быть самим собой, без прикрас и недомолвок.

Почему стоит посетить концерт?

Если вы ищете не просто фон для вечера, а желание пережить настоящие эмоции, «Аффинаж» — ваш выбор. Их выступления оставляют незабываемое впечатление, и каждый концерт — это уникальный опыт, который стоит пережить. Не упустите возможность стать частью этого события!