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Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом
Киноафиша Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом

Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Аффинаж» в Петербурге

21 августа в Петербурге на площадке «МУЗПОРТ» пройдет летний концерт группы «Аффинаж». Это уникальное событие для всех ценителей глубокой и эмоциональной музыки.

Программа мероприятия

  • 18:00 – Meet & greet
  • 18:30 – Открытие дверей
  • 20:00 – Начало концерта
  • 22:00 – Окончание концерта

Музыка, которая захватывает

Группа «Аффинаж» — это не просто концерт, это целое путешествие в мир эмоций. Их музыка сочетает в себе напряжение и хрупкость, мистика и тяжесть, поэзию и прямоту. На сцене они создают атмосферу, где каждый зритель может быть самим собой, без прикрас и недомолвок.

Почему стоит посетить концерт?

Если вы ищете не просто фон для вечера, а желание пережить настоящие эмоции, «Аффинаж» — ваш выбор. Их выступления оставляют незабываемое впечатление, и каждый концерт — это уникальный опыт, который стоит пережить. Не упустите возможность стать частью этого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Муз порт Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
20:00 от 2300 ₽

Фотографии

Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом Аффинаж. Большой сольный концерт под открытым небом

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