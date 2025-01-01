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aesthetics across the color line, (поля), мало
Билеты от 1000₽
Киноафиша aesthetics across the color line, (поля), мало

aesthetics across the color line, (поля), мало

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Aesthetics Across the Color Line» в Москве

8 августа на сцене Смена 2.0 впервые пройдет концерт «Aesthetics Across the Color Line». Это событие обещает стать настоящим культурным феноменом, поскольку в столице выступят известные мидвест-светила и талантливые артисты.

Неповторимая атмосфера

Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир эстетики и музыки, а также стать частью захватывающего перформанса, который объединяет различные культурные элементы. Ожидается, что публика сможет активно участвовать в происходящем, поэтому не стесняйтесь приходить и «орать хором»!

Звездный состав

В этот вечер на сцене выступят талантливые артисты, включая (поля) и мало. Их выступления обещают быть яркими и запоминающимися, что делает этот вечер идеальным для любителей театра и живой музыки.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите, чтобы насладиться атмосферой и хорошенько отвиснуть в компании единомышленников. «Aesthetics Across the Color Line» — это вечер, который стоит провести в кругу друзей и единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Пространство «Смена» Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

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