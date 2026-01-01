Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром

В ДКЖ «Новосибирск» выступит группа «Aeroqueen» с симфоническим оркестром, представляя хиты легендарных рок-групп «Queen» и «Scorpions». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для поклонников рок-музыки.
Солистом проекта выступит Пьер Эдель — французский певец, который стал известен благодаря участию в музыкальных шоу «The Voice» и «X-Factor». Его неподражаемый тембр голоса и широкий диапазон сделали его настоящей звездой, а его выступления продолжают набирать миллионы просмотров по всему миру.
Шоу «Aeroqueen» с симфоническим оркестром завоевало признание как критиков, так и зрителей, и с большим успехом прошло во многих городах. Это будет мощный союз роковых хитов и симфонических аранжировок.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!