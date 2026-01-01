Оповещения от Киноафиши
О концерте

Зажигательное шоу «Aeroqueen» с симфоническим оркестром

В ДКЖ «Новосибирск» выступит группа «Aeroqueen» с симфоническим оркестром, представляя хиты легендарных рок-групп «Queen» и «Scorpions». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для поклонников рок-музыки.

Солист Пьер Эдель

Солистом проекта выступит Пьер Эдель — французский певец, который стал известен благодаря участию в музыкальных шоу «The Voice» и «X-Factor». Его неподражаемый тембр голоса и широкий диапазон сделали его настоящей звездой, а его выступления продолжают набирать миллионы просмотров по всему миру.

Успех и признание

Шоу «Aeroqueen» с симфоническим оркестром завоевало признание как критиков, так и зрителей, и с большим успехом прошло во многих городах. Это будет мощный союз роковых хитов и симфонических аранжировок.

Факты о Пьере Эдиле

  • Единственный четырёхкратный участник шоу «Голос» («The Voice») в четырёх странах.
  • Более 80 миллионов просмотров его видео на YouTube.
  • Сотни концертов по всему миру, сотрудничество с такими артистами, как Garou и MIKA.
  • Участие в концерте с президентским оркестром в Минске и с Joe Lynn Turner.
  • Автор автобиографической книги «Полёт железной птицы», вышедшей в 2021 году.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Апрель
26 апреля воскресенье
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1000 ₽

Фотографии

Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром Aeroqueen. Хиты Queen & Scorpions с оркестром

