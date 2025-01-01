Спектакль Адриана Лекуврер

Меню
Адриана Лекуврер
Роскошные певцы в премьере оперы Франческо Чилеа
Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Изабель Парсьо-Пьери
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера о страсти и ревности в Мариинском театре

Постановка и режиссура

Летняя премьера оперы «Адриана Лекуврёр» в Мариинском театре — событие, которое не оставит равнодушным поклонников оперного искусства. Постановкой занимается известная французская режиссер Изабель Парсьо-Пери. Её спектакли отличаются сдержанным, но эффектным стилем, при этом главное внимание уделяется удобству для исполнителей, что позволяет певцам полностью раскрыть свой вокальный и драматический потенциал.

Звёздный состав

На сцене выступит потрясающий состав солистов: Анна Нетребко в роли Адрианы, Юсиф Эйвазов в роли ее возлюбленного, а Екатерина Семенчук исполнит партию княгини де Буйон. Этот триумвират оперных звезд добавляет постановке особую значимость. Сочетание виртуозного вокала и драматической напряжённости в исполнении Нетребко и её партнёров обещает стать настоящим украшением сезона.

Веризм и эмоции

Опера «Адриана Лекуврёр» Франческо Чилеа, относящаяся к жанру веризма, наполнена страстью, ревностью и трагедией. Эта опера позволяет певцам не только продемонстрировать свои вокальные возможности, но и глубоко погрузиться в драматические переживания своих персонажей. Музыка Чилеа насыщена эмоциями, которые перекликаются с жизненной драмой актрисы Адрианы и её трагической любовной историей.

Цена вопроса

Постановка с таким составом и международным именем, конечно, имеет свою цену. Билеты на «Адриану Лекуврёр» стоят достаточно дорого, но поклонники оперы, несомненно, готовы пожертвовать ради возможности увидеть на сцене мировые звёзды.

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 1800 ₽

