Адмиралтейский оркестр военно-морской базы

Музыкальный вечер с Адмиралтейским оркестром в Концертном зале Мариинского театра

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы! В программе — выдающиеся произведения Николая Римского-Корсакова и других композиторов.

Исполнители

Кристина Гонца (сопрано)

Наталья Евстафьева (меццо-сопрано)

Андрей Янковский (гобой)

Александр Васильев (кларнет)

Северьян Богданов (тромбон)

Дирижирует Никита Игнатов.

Программа вечера

Увертюра к опере «Царская невеста»

Концерт для кларнета с духовым оркестром ми-бемоль мажор

Концерт для тромбона с духовым оркестром си-бемоль мажор

Вариации на тему Глинки для гобоя с духовым оркестром соль минор

Финал сюиты «Шехеразада»

Сцены из оперы «Снегурочка»

«Испанское каприччио»

История оркестра

Адмиралтейский оркестр был основан в феврале 1703 года и имеет богатую историю, связанную с военной музыкой. Официальный статус Хора военной музыки был присвоен оркестру в 1711 году. В дальнейшем оркестр активно развивался и выступал под управлением известных дирижеров, включая самого Николая Римского-Корсакова.

Сегодня оркестр регулярно выступает в таких знаковых местах, как Большой зал Санкт-Петербургской филармонии и Государственный Эрмитаж. Он участвует в различных музыкальных фестивалях и неоднократно становился обладателем призов на конкурсах военных оркестров.

Интересные факты

Оркестр сотрудничал с выдающимися солистами и дирижерами из разных стран, а также записал несколько компакт-дисков. В 1998 году он записал музыку к фильму «Особенности национальной рыбалки», что добавило популярности его репертуару.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой живого выступления. Возрастная категория 6+.