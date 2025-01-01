Адмиралтейский оркестр военно-морской базы

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы! В программе — выдающиеся произведения Николая Римского-Корсакова и других композиторов.
Дирижирует Никита Игнатов.
Адмиралтейский оркестр был основан в феврале 1703 года и имеет богатую историю, связанную с военной музыкой. Официальный статус Хора военной музыки был присвоен оркестру в 1711 году. В дальнейшем оркестр активно развивался и выступал под управлением известных дирижеров, включая самого Николая Римского-Корсакова.
Сегодня оркестр регулярно выступает в таких знаковых местах, как Большой зал Санкт-Петербургской филармонии и Государственный Эрмитаж. Он участвует в различных музыкальных фестивалях и неоднократно становился обладателем призов на конкурсах военных оркестров.
Оркестр сотрудничал с выдающимися солистами и дирижерами из разных стран, а также записал несколько компакт-дисков. В 1998 году он записал музыку к фильму «Особенности национальной рыбалки», что добавило популярности его репертуару.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой живого выступления. Возрастная категория 6+.