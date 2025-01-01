Меню
Киноафиша Адмиралтейский оркестр военно-морской базы

Адмиралтейский оркестр военно-морской базы

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Адмиралтейским оркестром в Концертном зале Мариинского театра

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы! В программе — выдающиеся произведения Николая Римского-Корсакова и других композиторов.

Исполнители

  • Кристина Гонца (сопрано)
  • Наталья Евстафьева (меццо-сопрано)
  • Андрей Янковский (гобой)
  • Александр Васильев (кларнет)
  • Северьян Богданов (тромбон)

Дирижирует Никита Игнатов.

Программа вечера

  • Увертюра к опере «Царская невеста»
  • Концерт для кларнета с духовым оркестром ми-бемоль мажор
  • Концерт для тромбона с духовым оркестром си-бемоль мажор
  • Вариации на тему Глинки для гобоя с духовым оркестром соль минор
  • Финал сюиты «Шехеразада»
  • Сцены из оперы «Снегурочка»
  • «Испанское каприччио»

История оркестра

Адмиралтейский оркестр был основан в феврале 1703 года и имеет богатую историю, связанную с военной музыкой. Официальный статус Хора военной музыки был присвоен оркестру в 1711 году. В дальнейшем оркестр активно развивался и выступал под управлением известных дирижеров, включая самого Николая Римского-Корсакова.

Сегодня оркестр регулярно выступает в таких знаковых местах, как Большой зал Санкт-Петербургской филармонии и Государственный Эрмитаж. Он участвует в различных музыкальных фестивалях и неоднократно становился обладателем призов на конкурсах военных оркестров.

Интересные факты

Оркестр сотрудничал с выдающимися солистами и дирижерами из разных стран, а также записал несколько компакт-дисков. В 1998 году он записал музыку к фильму «Особенности национальной рыбалки», что добавило популярности его репертуару.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой живого выступления. Возрастная категория 6+.

Октябрь
14 октября вторник
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

