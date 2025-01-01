Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт

Новогодний концерт Адмиралтейского оркестра в концертном зале «У Финляндского»

В самом сердце Санкт-Петербурга, в концертном зале «У Финляндского», пройдет уникальное событие — новогодний концерт Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.

Об оркестре

Адмиралтейский оркестр был основан в 1703 году и на протяжении более чем трехсот лет радует зрителей великолепной музыкой. В его репертуаре можно найти как классические произведения, так и современные композиции, что делает каждое выступление незабываемым.

Что ожидать от концерта

На концерте прозвучат традиционные новогодние мелодии, а также произведения, которые создадут праздничное настроение. Не упустите возможность насладиться живым исполнением в сопровождении уникальных визуальных эффектов.

Информация для зрителей

Билеты на концерт уже доступны для покупки. Рекомендуем заранее забронировать места, чтобы обеспечить себе лучший обзор и атмосферу праздника!

Приходите и погрузитесь в мир музыки и волшебства новогодних праздников вместе с Адмиралтейским оркестром!