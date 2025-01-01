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Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт
Киноафиша Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт

Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт

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О концерте/спектакле

Новогодний концерт Адмиралтейского оркестра в концертном зале «У Финляндского»

В самом сердце Санкт-Петербурга, в концертном зале «У Финляндского», пройдет уникальное событие — новогодний концерт Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.

Об оркестре

Адмиралтейский оркестр был основан в 1703 году и на протяжении более чем трехсот лет радует зрителей великолепной музыкой. В его репертуаре можно найти как классические произведения, так и современные композиции, что делает каждое выступление незабываемым.

Что ожидать от концерта

На концерте прозвучат традиционные новогодние мелодии, а также произведения, которые создадут праздничное настроение. Не упустите возможность насладиться живым исполнением в сопровождении уникальных визуальных эффектов.

Информация для зрителей

Билеты на концерт уже доступны для покупки. Рекомендуем заранее забронировать места, чтобы обеспечить себе лучший обзор и атмосферу праздника!

Приходите и погрузитесь в мир музыки и волшебства новогодних праздников вместе с Адмиралтейским оркестром!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
15:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽

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