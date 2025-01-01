Меню
Ғаділбек Жаңай
Киноафиша Ғаділбек Жаңай

Ғаділбек Жаңай

О концерте

Музыкальный вечер с Гадильбеком Жанай

12 декабря в Дворце Республики пройдет вечер воспоминаний и эмоций с известным исполнителем Гадильбеком Жанай. Этот концерт — не просто сценическое шоу, а настоящая вечеринка душевных песен и незабываемых событий. Гадильбек — автор таких хитов, как «Не плачь, Жаным», «Помни», «Принцесса» — его голос давно стал любимым у народа.

Концерт, наполненный эмоциями

В ходе вечера зрители смогут не только насладиться любимыми песнями, но и первыми услышать новые музыкальные композиции. Это станет самым теплым и трогательным музыкальным событием в конце года!

Отметьте дату

Ждем вас 12 декабря 2025 на этом незабываемом концерте!

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

