Ғаділбек Жаңай

Музыкальный вечер с Гадильбеком Жанай

12 декабря в Дворце Республики пройдет вечер воспоминаний и эмоций с известным исполнителем Гадильбеком Жанай. Этот концерт — не просто сценическое шоу, а настоящая вечеринка душевных песен и незабываемых событий. Гадильбек — автор таких хитов, как «Не плачь, Жаным», «Помни», «Принцесса» — его голос давно стал любимым у народа.

Концерт, наполненный эмоциями

В ходе вечера зрители смогут не только насладиться любимыми песнями, но и первыми услышать новые музыкальные композиции. Это станет самым теплым и трогательным музыкальным событием в конце года!

Отметьте дату

Ждем вас 12 декабря 2025 на этом незабываемом концерте!