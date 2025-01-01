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Adele Tribute
Киноафиша Adele Tribute

Adele Tribute

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер с АДЕЛЬ в исполнении Дарьи Манаковой

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству АДЕЛЬ, в исполнении талантливой Дарьи Манаковой. Песни АДЕЛЬ — это не просто мелодии, а настоящие истории, наполненные искренностью, болью, любовью и надеждой.

Голос, который вдохновляет

Голос АДЕЛЬ, то нежный и трогательный, то мощный и захватывающий, давно стал символом эпохи. Ее творчество продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру, и теперь у вас есть возможность услышать эти хиты в исполнении Дарьи Манаковой.

О Дарье Манаковой

Дарья Манакова — известный вокальный тренер и автор популярного YouTube-канала Easy Music. Она также является основательницей одноименной школы вокала. Дарья принимала участие в телешоу Песни и Ярче звезд на ТНТ, а также является вокалисткой и фронтвумен группы Fox in Oil.

Классика АДЕЛЬ в одном концерте

В программе концерта — лучшие хиты АДЕЛЬ, включая такие всемирно известные композиции, как Hello, Set Fire to the Rain, Skyfall, Someone Like You, Rolling in the Deep и многие другие. Этот концерт станет настоящим погружением в мир эмоций и чувств, которые дарит музыка одной из самых влиятельных певиц современности!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 29 августа
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
21:00 от 2500 ₽

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