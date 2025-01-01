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Adele. Tribute при свечах в старинном соборе
Киноафиша Adele. Tribute при свечах в старинном соборе

Adele. Tribute при свечах в старинном соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовый Tribute Adele при свечах в старинном соборе

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где под сводами величественной церкви в джазовом звучании прозвучат самые известные песни Adele. Это будет не просто концерт, а погружение в атмосферу вдохновения и искусства, в окружении мягкого света сотен свечей.

В программе вечера

Вы сможете насладиться хитовыми композициями Adele, такими как:

  • «Rolling in the Deep»
  • «Skyfall»
  • «Someone Like You»
  • «Love In The Dark»

Эти произведения будут исполнены талантливой актрисой Любовью Штрак, артисткой Александринского театра, которая обладает невероятным вокалом и опытом работы на сцене.

Неповторимая атмосфера

Старинный собор, освещенный только мягким светом свечей, создаст уникальную акустику для каждого выступления. Закройте глаза и представьте: зал, наполненный мерцанием пламени, и голос, который звучит глубоко и чувственно, как сама Вселенная.

О музыкантах

Любовь Штрак – не только опытная актриса, но и лауреат множества вокальных конкурсов, включая Международный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая маска».

Илья Щеклеин – пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз» и Petrojazz. Он также является автором музыки к российским и зарубежным фильмам.

Подарите себе вечер волшебства

Не упустите возможность провести вечер в красивом месте, погрузившись в мир настоящего волшебства. Уникальное сочетание джаза и света свечей подарит вам незабываемые эмоции!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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20:00 от 1200 ₽

Фотографии

Adele. Tribute при свечах в старинном соборе Adele. Tribute при свечах в старинном соборе Adele. Tribute при свечах в старинном соборе Adele. Tribute при свечах в старинном соборе Adele. Tribute при свечах в старинном соборе Adele. Tribute при свечах в старинном соборе Adele. Tribute при свечах в старинном соборе Adele. Tribute при свечах в старинном соборе

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