Adele: первый в России джазовый трибьют легендарной певице на открытой панорамной крыше
Ночь джаза с хитами Адель на летней крыше Москвы

Об этом концерте мечтал бы сам агент 007! Впервые в России хиты главной певицы бондианы и целого десятилетия - Адель - прозвучат на открытой летней крыше в центре Москвы. Зрители смогут насладиться эксклюзивными джаз-аранжировками таких шедевров, как «Skyfall», «Set Fire to the Rain», «Easy on Me» и многих других.

Под яркими огнями вечерней столицы, с бокалом игристого в руке, вы закроете глаза и почувствуете магию музыки под открытым небом. Представьте: крыша, откуда открывается захватывающий вид на бесконечную Москву, а воздух наполняется мягкими переливами джаза. Вас мужа охватит желание замедлить мгновение, чтобы полностью прочувствовать романтику этого вечера.

Звуки, которые заставят вас петь

Ваши любимые хиты Адель прозвучат в новом, неожиданном свете, с дерзкой джазовой «перчинкой». Вас ждёт невероятная смесь соула, джаза, блюза и фанка, прибавленная искренней лирикой легендарной певицы. Культовые «Hello», «Someone Like You», «Rolling in the Deep» и другие хиты заставят ваши сердца трепетать.

Не упустите возможность включить фонарики на телефонах и петь вместе с артистами! Сегодня вечером настоящие виртуозы джаза перенесут вас к громким выступлениям британской звезды и наполнят пространство её чувственной музыкой.

Встречайте Any Ive

На сцене выступит Any Ive - очаровательная звезда джаз-сцены и невероятно талантливая вокалистка с бархатным тембром. Она не оставит равнодушным ни одного зрителя. Any имеет обширный концертный опыт и является лауреаткой множества конкурсов и фестивалей, включая «Триумф Джаза», «Gnesin Jazz», «Jazz Birds», «Рояль в джазе», «Усадьба Джаз» и «Lanote Jazz». Также, она стала победительницей легендарного «Moscow Jazz Festival» и участвовала в шоу «Голос 12».

Не пропустите уникальную возможность встретиться с хитами Адель в джазовом прочтении от очаровательной Any Ive!

15 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
20:00 от 3500 ₽
17 августа
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 3200 ₽

