Adele: первый в России джазовый трибьют легендарной певице на открытой крыше
Adele: первый в России джазовый трибьют легендарной певице на открытой крыше

Возраст 12+
О концерте/спектакле

Очарование джаза под открытым небом: концерт Адель в исполнении Any Ive

Об этом концерте мог бы мечтать и сам агент 007! Впервые в России хиты главной певицы бондианы и целого десятилетия — Адель — прозвучат на открытой летней крыше в центре Москвы. Песни, завоевавшие Оскар, Грэмми и любовь миллионов, представят звезды джаза во главе с очаровательной Any Ive.

Неповторимые джаз-аранжировки

Эксклюзивные джаз-аранжировки таких хитов, как Skyfall, Set Fire to the Rain, Easy on Me и многих других, создадут уникальную атмосферу. Яркие огни вечерней столицы и прохладный бокал игристого позволят вам погрузиться в магию музыки под открытым небом.

Романтика вечера

Представьте: крыша, откуда Москва кажется бесконечной, город, заполненный огнями, и мягкие переливы джаза в воздухе. Шипучее игристое щекочет губы, а ваши любимые хиты Адель звучат узнаваемо, но с дерзкой джазовой «перчинкой». Невероятная смесь соула, джаза, блюза и фанка в сочетании с искренней лирикой легендарной певицы подарит незабываемые эмоции.

Зажигательные хиты и джазовые виртуозы

Культовые Hello, Someone Like You, Rolling in the Deep и другие «нетленки» с первых пластинок станут ярким украшением вечера. Сегодня вечером настоящие виртуозы джаза перенесут вас на громкие выступления британской звезды и наполнят пространство её чувственной музыкой. Не забудьте включить фонарики на телефонах и петь вместе с артистами!

Знакомьтесь: Any Ive

Any Ive — очаровательная звезда джаз-сцены и невероятно талантливая вокалистка с бархатным тембром. Её голос никого не оставит равнодушным. Any — певица с большим концертным опытом и лауреат множества конкурсов и фестивалей, таких как Триумф джаза, Gnesin Jazz, Jazz Birds и Усадьба джаз. Она также стала победительницей легендарного Moscow Jazz Festival и участницей шоу Голос 12.

Не упустите возможность насладиться исключительным концертом под открытым небом — это будет незабываемо!

Расписание

3 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3800 ₽
11 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3800 ₽
12 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3800 ₽

