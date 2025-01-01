ADDicted: панк-рок с берегов Волги вновь в Москве

Этой осенью на музыкальной сцене столицы зазвучит ADDicted — молодой панк-рок коллектив, который уже успел завоевать популярность. Их музыка полна угара, протеста и искренних эмоций, что находит отклик в сердцах слушателей.

Звуки протеста и смелые гимны

Музыка группы объединяет тех, кто не устает бороться с ленью и бездействием, как внутри себя, так и вокруг. Позитивные и смелые гимны ADDicted трудно не полюбить, и они настроены вдохновить каждого, кто приходит на их концерты.

Презентация нового сингла

На концерте в Москве команда представит свой новый сингл, а также исполнит множество уже нашумевших треков. Это отличная возможность почувствовать атмосферу настоящего панк-рока и стать частью поколения смелых!

Ждем всех на концерте, чтобы вместе наслаждаться энергией и духом панк-рока!