Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
ADDicted!
Билеты от 900₽
Киноафиша ADDicted!

ADDicted!

16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

ADDicted: панк-рок с берегов Волги вновь в Москве

Этой осенью на музыкальной сцене столицы зазвучит ADDicted — молодой панк-рок коллектив, который уже успел завоевать популярность. Их музыка полна угара, протеста и искренних эмоций, что находит отклик в сердцах слушателей.

Звуки протеста и смелые гимны

Музыка группы объединяет тех, кто не устает бороться с ленью и бездействием, как внутри себя, так и вокруг. Позитивные и смелые гимны ADDicted трудно не полюбить, и они настроены вдохновить каждого, кто приходит на их концерты.

Презентация нового сингла

На концерте в Москве команда представит свой новый сингл, а также исполнит множество уже нашумевших треков. Это отличная возможность почувствовать атмосферу настоящего панк-рока и стать частью поколения смелых!

Ждем всех на концерте, чтобы вместе наслаждаться энергией и духом панк-рока!

Купить билет на концерт ADDicted!

Помощь с билетами
Ноябрь
16 ноября воскресенье
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 900 ₽

В ближайшие дни

Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
29 октября в 19:30 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
10 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
22 октября в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше