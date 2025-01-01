ADDicted: Рок-концерт в Sgt. Peppers Bar

28 октября в уютном Sgt. Peppers Bar состоится долгожданный рок-концерт группы ADDicted. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и ярких эмоций!

Когда и где?

Концерт начнется в 20:00. Адрес: улица Пушкина, 10, в самом сердце города. Не упустите возможность насладиться атмосферой этого уникального заведения, известного своими живыми выступлениями и дружелюбной атмосферой.

О группе ADDicted

Группа ADDicted образовалась в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря своему неповторимому стилю и зажигательным выступлениям. Их песни соединяют элементы классического рока с современными музыкальными тенденциями. В репертуаре коллектива как оригинальные композиции, так и каверы на известные хиты, что делает каждый концерт незабываемым.

Что можно ожидать?

На концерте вы услышите как новые треки, так и полюбившиеся хиты. Группа обещает зарядить зрителей энергией и позитивными эмоциями. Кроме того, в программе ожидаются специальные сюрпризы для поклонников!

Билеты

Билеты можно приобрести заранее на сайте Sgt. Peppers Bar или в кассе заведения. Не забудьте, что количество мест ограничено, и стоит поторопиться!

Почему стоит пойти?

Если вы хотите провести вечер в компании талантливых музыкантов, насладиться живым звучанием и зарядиться позитивом, не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Рок-концерт ADDicted — это не просто вечер, а настоящая встреча с музыкой!