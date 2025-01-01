Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ADDicted
Киноафиша ADDicted

ADDicted

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

ADDicted: Рок-концерт в Sgt. Peppers Bar

28 октября в уютном Sgt. Peppers Bar состоится долгожданный рок-концерт группы ADDicted. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и ярких эмоций!

Когда и где?

Концерт начнется в 20:00. Адрес: улица Пушкина, 10, в самом сердце города. Не упустите возможность насладиться атмосферой этого уникального заведения, известного своими живыми выступлениями и дружелюбной атмосферой.

О группе ADDicted

Группа ADDicted образовалась в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря своему неповторимому стилю и зажигательным выступлениям. Их песни соединяют элементы классического рока с современными музыкальными тенденциями. В репертуаре коллектива как оригинальные композиции, так и каверы на известные хиты, что делает каждый концерт незабываемым.

Что можно ожидать?

На концерте вы услышите как новые треки, так и полюбившиеся хиты. Группа обещает зарядить зрителей энергией и позитивными эмоциями. Кроме того, в программе ожидаются специальные сюрпризы для поклонников!

Билеты

Билеты можно приобрести заранее на сайте Sgt. Peppers Bar или в кассе заведения. Не забудьте, что количество мест ограничено, и стоит поторопиться!

Почему стоит пойти?

Если вы хотите провести вечер в компании талантливых музыкантов, насладиться живым звучанием и зарядиться позитивом, не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Рок-концерт ADDicted — это не просто вечер, а настоящая встреча с музыкой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 21 ноября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 600 ₽
Краснодар, 22 ноября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
18:30 от 600 ₽
Ростов-на-Дону, 23 ноября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Metox
16+
Хип-хоп
Metox
25 октября в 20:00 Клуб 12
от 1300 ₽
Султан Лагучев
6+
Поп
Султан Лагучев
16 ноября в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 1500 ₽
Большой стендап
18+
Юмор
Большой стендап
2 августа в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше