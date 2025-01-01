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Адаптация пчёл
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Адаптация пчёл

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый альбом от «Адаптация Пчёл» — кибер-гранж на волне перемен

Независимая рок-группа «Адаптация Пчёл» из Нижнего Новгорода готовит к выходу новый альбом этой осенью. Группа, возглавляемая талантливым Александром Бусловым, зарекомендовала себя как смелые музыкальные экспериментаторы. На этот раз они представят нам свежий взгляд на свои музыкальные идеи.

Эволюция и профессиональная зрелость

С момента своего основания «Адаптация Пчёл» прошла долгий путь. Музыканты сохранили уникальный дух новаторства, но при этом обрети профессиональную зрелость и мощный современный саунд. Их стиль, называемый кибер-гранж, представляет собой фирменный сплав цифровых текстур и «грязных» гитар, который привлекает внимание слушателей.

Квинтэссенция размышлений о мире

Новый релиз группы станет квинтэссенцией их размышлений о мире в эпоху перемен. Это важный шаг для коллектива, который стремится передать свои идеи и чувства через музыку, отражающую реалии современности.

Не упустите возможность первыми услышать новый альбом «Адаптация Пчёл» и погрузиться в их уникальный музыкальный мир!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Адаптация пчёл

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