Спектакль Адамантан

Шоу-программа «Адамантан» в Театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге приглашает вас на музыкальную программу «Адамантан». Эта концепция вдохновлена уникальной молекулой адамантан, которая, как алмаз, твёрдая, но свободна от напряжения. Название спектакля отражает волшебный мир, где свободны идеи и тверды стремления.

В основе спектакля лежит история человеческих отношений, ярко представленная в красочных музыкальных номерах. Каждый номер – это маленькое произведение искусства, в котором артисты исполнят известные отечественные и зарубежные композиции. Шоу обязательно понравится любителям музыкальных спектаклей и зрелищных выступлений.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным представлением, которое окутает вас атмосферой творчества и талантов!

Март
Апрель
15 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
18 апреля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽

