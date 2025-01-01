Двукратные чемпионы мира по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева в уникальном танцевально-поэтическом спектакле

Танец и поэзия в одном спектакле! Выходите на сцену дважды чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян вместе с Оксаной Васильевой. Их уникальный танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» обещает стать настоящим откровением.

Синтез искусства

Данный спектакль является удивительным синтезом бального танца, поэзии великих мастеров (таких как Высоцкий, Бродский, Евтушенко), а также музыки и света. На сцене, движениями и стихами, влюбленные будут рассказывать о своих переживаниях, переживших века.

История любви

От Адама и Евы до Ромео и Джульетты и от Кармен и Хосе до наших дней — каждое движение исполнителей передает историю любви, ревности, падений и воскрешений первой любви.

Эмоции на сцене

Каждое движение, жест и мимика танцовщиков пропитаны глубокими эмоциями и страстью, которые помогли им завоевать титулы и признание во всем мире. Как отметил Андрей Максимов из «Российской газеты»: «Оксана Васильева и Арсен Агамалян – люди, которые танцуют божественно, не по-человечески, а совершенно невероятно. Тело для этих танцовщиков – способ передачи эмоций, если говорить красиво: эмоций души.»

Поэзия на сцене

Спектакль не ограничивается лишь танцем. В один момент Арсен Агамалян начинает читать стихи, которые, по мнению критиков, превращаются в настоящее искусство. «Стихи не читаются им, а как бы рождаются здесь и сейчас, он открывает мир с помощью великих строк...»

Приходите на спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» и ощутите искусство танца и поэзии, которые объединяют зрителей и вдохновляют на новые переживания.