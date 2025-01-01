Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Адам и Ева. Жизнь после рая
Билеты от 0₽
Киноафиша Адам и Ева. Жизнь после рая

Спектакль Адам и Ева. Жизнь после рая

Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Двукратные чемпионы мира по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева в уникальном танцевально-поэтическом спектакле

Танец и поэзия в одном спектакле! Выходите на сцену дважды чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян вместе с Оксаной Васильевой. Их уникальный танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» обещает стать настоящим откровением.

Синтез искусства

Данный спектакль является удивительным синтезом бального танца, поэзии великих мастеров (таких как Высоцкий, Бродский, Евтушенко), а также музыки и света. На сцене, движениями и стихами, влюбленные будут рассказывать о своих переживаниях, переживших века.

История любви

От Адама и Евы до Ромео и Джульетты и от Кармен и Хосе до наших дней — каждое движение исполнителей передает историю любви, ревности, падений и воскрешений первой любви.

Эмоции на сцене

Каждое движение, жест и мимика танцовщиков пропитаны глубокими эмоциями и страстью, которые помогли им завоевать титулы и признание во всем мире. Как отметил Андрей Максимов из «Российской газеты»: «Оксана Васильева и Арсен Агамалян – люди, которые танцуют божественно, не по-человечески, а совершенно невероятно. Тело для этих танцовщиков – способ передачи эмоций, если говорить красиво: эмоций души.»

Поэзия на сцене

Спектакль не ограничивается лишь танцем. В один момент Арсен Агамалян начинает читать стихи, которые, по мнению критиков, превращаются в настоящее искусство. «Стихи не читаются им, а как бы рождаются здесь и сейчас, он открывает мир с помощью великих строк...»

Приходите на спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» и ощутите искусство танца и поэзии, которые объединяют зрителей и вдохновляют на новые переживания.

Купить билет на спектакль Адам и Ева. Жизнь после рая

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
15 декабря понедельник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
12 января понедельник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2

В ближайшие дни

Спящая царевна
6+
Премьера Детский Кукольный
Спящая царевна
7 октября в 12:00 Театр кукол им. Образцова
от 2000 ₽
16+
Музыка Танцевальный
Мужчины это...
19 октября в 18:00 КЦ «Меридиан»
от 1000 ₽
Новогодняя елка: Лига волшебников
6+
Детский Детские елки Цирк
Новогодняя елка: Лига волшебников
25 декабря в 12:00 Театр на Трубной
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше