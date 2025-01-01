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Билеты от 1000₽
Киноафиша Адам и Ева. Жизнь после рая

Спектакль Адам и Ева. Жизнь после рая

Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая»

Двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам, Арсен Агамалян и Оксана Васильева, представляют свой уникальный танцевально-поэтический спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая». Этот проект стал синтезом бального танца, поэзии великих авторов, таких как Высоцкий, Бродский и Евтушенко, музыки и света.

История Вечной Любви

Феноменальный танцевальный дуэт расскажет истории двух влюбленных, которые прошли сквозь века. От Адама и Евы до Ромео и Джульетты, от Кармен и Хосе до наших дней. В спектакле зрители смогут увидеть, как раскрываются темы любви и ревности, падения и возвращения первой любви.

Эмоции на Танцевальной Площадке

Каждое движение, жест и мимика танцовщиков наполнены уникальными эмоциями и страстью, которые помогли им завоевать свои титулы. «Оксана Васильева и Арсен Агамалян — люди, которые танцуют божественно, не по-человечески, а совершенно невероятно. Тело для этих танцовщиков — способ передачи эмоций, если говорить красиво: эмоций души», — отмечает критик.

Поэзия в Танце

Неожиданным элементом спектакля становится чтение стихов Арсеном Агамаляном. «Он читает блистательно. Стихи не читаются им, а как бы рождаются здесь и сейчас, он открывает мир с помощью великих строк», — говорит Андрей Максимов из «Российской газеты».

Не упустите возможность увидеть этот уникальный проект, который объединяет в себе танец и поэзию, эмоции и страсть. Спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» обещает стать настоящим праздником для любителей театрального искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1000 ₽

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