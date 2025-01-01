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Адам и Ева. Жизнь после рая
Билеты от 1000₽
Киноафиша Адам и Ева. Жизнь после рая

Спектакль Адам и Ева. Жизнь после рая

Постановка
Театр Эстрады 12+
Режиссер Арсен Агамалян, Михаил Борисов
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» в московском Театре эстрады

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая», который представляет собой синтез бального танца, поэзии, музыки и света. Этот захватывающий танцевальный проект обещает перенести зрителей в мир вечной любви и страсти.

Талантливые исполнители

В спектакле участвуют феноменальный танцевальный дуэт, двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы — Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Их мастерство и эмоциональность позволят зрителям ощутить всю глубину историй о любви, которые проходят сквозь века, начиная от Адама и Евы и заканчивая нашими днями.

Истории любви

В спектакле будут затронуты известные пары, такие как Ромео и Джульетта, Кармен и Хосе. Это не просто танец — это рассказ о любви и ревности, о падении и возвращении первой любви. Каждое движение танцовщиков наполнено уникальными эмоциями, которые они смогли передать благодаря своему таланту и страсти.

Музыкальное сопровождение

Зрителей ждут фрагменты из произведений великих авторов: Марка Твена, Шекспира и стихотворений Владимира Высоцкого, Александра Блока, Евгения Евтушенко и Иосифа Бродского. Музыкальное сопровождение включает в себя хиты, такие как «Let it be» группы THE BEATLES, «Run to you» от PENTATONIX, а также фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и «Кармен-сюиты» Родиона Щедрина.

Не упустите возможность

Станьте частью этого завораживающего танцевального действа! Спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» — это не только шоу, но и возможность погрузиться в мир чувств и эмоций, которые будут долго с вами.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая Адам и Ева. Жизнь после рая

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