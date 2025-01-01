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Адам Березов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Адам Березов

Адам Березов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Адам Березов: Вечер комедии в "Stand Up Патрики"

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии с участием Адама Березова — одного из самых ярких и активных комиков на российской сцене. Он известен своей харизмой и умением создавать уникальную атмосферу на выступлениях. Кроме комедии, Адам также является блогером и актером, принимающим участие в популярных проектах, таких как "Comedy Battle" на ТНТ.

Детали мероприятия

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала с удовольствием помогут разместить вас в порядке очереди, создавая комфортную обстановку для всех зрителей.

Советы для компаний

Если вы планируете посетить вечер в компании, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это позволит вам сидеть вместе за одним столом. Если же ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы обеспечить ваше совместное размещение.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Адама Березова и провести вечер в компании отличного юмора и позитивных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1000 ₽

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