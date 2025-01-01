Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Adagio для влюбленных
Киноафиша Adagio для влюбленных

Спектакль Adagio для влюбленных

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Адажио для влюблённых» с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль «Адажио для влюблённых». Это произведение объединяет слово, музыку и великолепную игру актеров, создавая впечатляющую театральную атмосферу.

Сюжетом для спектакля послужил роман Ирады Берг «Contione-Встреча». Присутствие автора на премьере придаёт особую глубину этому событию, позволяя зрителям прочувствовать текст через призму актерского мастерства и музыкального сопровождения.

Сюжет о любви без границ

Сюжет романа включает две основные линии — современную и историческую. Обе они посвящены любви, которая не знает временных и пространственных рамок. История исследует сущность искусства, рождающегося и прорастающего сквозь это мощное чувство.

Музыка великих композиторов

В концертную программу спектакля вошли произведения таких мастеров, как Генри Пёрселл, Антонио Вивальди, Пётр Ильи́ч Чайко́вский, Эрик Сати и Иозеф Гайдн. Это музыкальное сопровождение создаст невероятную гармонию с визуальной частью постановки и позволит зрителям погрузиться в мир эмоций и чувств.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и уникального театрального события!

В ролях
Мария Миронова
Мария Миронова
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков

Купить билет на спектакль Adagio для влюбленных

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
12 февраля четверг
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 2500 ₽
13 февраля пятница
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2000 ₽
15 февраля воскресенье
19:00
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
5 января в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1800 ₽
Любовь в квадрате
18+
Комедия
Любовь в квадрате
23 ноября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1500 ₽
Письмо без марки
12+
Драма
Письмо без марки
10 октября в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше