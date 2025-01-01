Спектакль Adagio для влюбленных

Музыкальный спектакль «Адажио для влюблённых» с Марией Мироновой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль «Адажио для влюблённых». Это произведение объединяет слово, музыку и великолепную игру актеров, создавая впечатляющую театральную атмосферу.

Сюжетом для спектакля послужил роман Ирады Берг «Contione-Встреча». Присутствие автора на премьере придаёт особую глубину этому событию, позволяя зрителям прочувствовать текст через призму актерского мастерства и музыкального сопровождения.

Сюжет о любви без границ

Сюжет романа включает две основные линии — современную и историческую. Обе они посвящены любви, которая не знает временных и пространственных рамок. История исследует сущность искусства, рождающегося и прорастающего сквозь это мощное чувство.

Музыка великих композиторов

В концертную программу спектакля вошли произведения таких мастеров, как Генри Пёрселл, Антонио Вивальди, Пётр Ильи́ч Чайко́вский, Эрик Сати и Иозеф Гайдн. Это музыкальное сопровождение создаст невероятную гармонию с визуальной частью постановки и позволит зрителям погрузиться в мир эмоций и чувств.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и уникального театрального события!