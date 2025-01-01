Меню
Acsaim
Киноафиша Acsaim

Acsaim

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Незабываемое шоу ACSAIM в Волгограде. Концерт, который нельзя пропустить!

Приглашаем вас на уникальное выступление артиста под псевдонимом ACSAIM! Это шоу, ставшее сенсацией, впервые пройдет в вашем городе. Если вы хотите испытать невероятные эмоции и погрузиться в мир музыки, который выходит за рамки привычного, не упустите возможность приобрести билеты уже сейчас!

Что вас ждет?

Концерт ACSAIM обещает быть захватывающим. Артист предложит зрителям не только музыкальное исполнение, но и выбрасывание границ стиля. Это отличная возможность получить свежие впечатления и насладиться общением с музыкой на новом уровне.

Услуги на площадке

Для вашего удобства на площадке работают бар и кухня. Вы сможете насладиться разнообразными блюдами и напитками во время концерта.

Важно знать

Входной билет и место за столиком приобретаются отдельно! Бронируя место, вы оплачиваете депозит, который является минимальной суммой заказа по кухне или бару. Депозит включается в общую сумму заказа.

Фейсконтроль и предзаказы

Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы отмечены на заказе за столиком, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, поэтому время ожидания при заказах на месте может составлять более 1 часа.

Мы ждем вас на концерте ACSAIM! Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

