Концерт Acid Hasid в малом зале петербургской филармонии

Группа Acid Hasid была организована в 2023 году и объединила участников известных коллективов: «Кабриолет», «Добраночь» и «Ленинград». Каждый участник — яркий солист с богатым опытом исполнения и изучения современной народной музыки.

Фронтмен и солист группы, Андрей Антоненко, известен публике под псевдонимом Андромедыч. Он стал "серым кардиналом" «Ленинграда» и многолетним соратником Сергея Шнурова. После 22 лет работы в составе «Ленинграда», Андрей переключился на продюсирование фольклорного ансамбля, который исполняет русскую, цыганскую, еврейскую и балканскую музыку.

Достижения и фестивали

В 2024 году коллектив стал лауреатом премии Russian World Music Award в номинации «Лучший этномузыкальный проект России». Многочисленные выступления на международных и российских фестивалях обеспечили музыкантам глубокое понимание этнической фактуры, что позволяет им эффективно работать с различными народными стилями.

Музыкальный стиль

Acid Hasid — это современная этнография в лучшем её проявлении. Коллектив соединяет прошлое и настоящее, с цыганским задором заглядывая в будущее. На концертах они создают калейдоскоп зажигательных мелодий и ритмов, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта!