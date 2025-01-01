Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
AC/DC Tribute
Киноафиша AC/DC Tribute

AC/DC Tribute

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт-трибьют AC/DC в клубе «Jagger»

Приготовьтесь к незабываемой рок-вечеринке! Концерт «AC/DC Tribute» подарит вам возможность насладиться самыми известными хитами легендарной группы AC/DC, такими как «Highway to Hell» и «Back in Black».

Организаторы

Эти зажигательные мероприятия организует команда клуба «Jagger», который славится своими качественными рок- и метал-концертами. Клуб известен своим великолепным звуком и энергичной атмосферой, привлекающей поклонников музыки.

Почему стоит посетить мероприятие?

Концерт «AC/DC Tribute» — это уникальная возможность услышать живое исполнение классических рок-хитов. Вам гарантированы мощные ритмы, энергичные соло и атмосфера, пронизанная духом рок-н-ролла.

Кому будет интересно?

Это событие будет особенно интересно поклонникам рок-музыки и, конечно же, фанатам AC/DC. Если вы любите мощный звук и эмоциональное исполнение, не упустите свой шанс!

Купить билет на концерт AC/DC Tribute

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
6 февраля пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

В ближайшие дни

Магия свечей. Оскароносные саундтреки в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. Оскароносные саундтреки в Оранжерее
26 декабря в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
6 января в 17:00 Поправка
от 500 ₽
Магия свечей. Прогулка по Вене: от Гайдна до Штрауса
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Прогулка по Вене: от Гайдна до Штрауса
25 января в 19:30 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше