Концерт пост-хардкор группы Abyss, Watching Me в Москве

В концертном зале «Свобода» в Москве состоится выступление пост-хардкор группы Abyss, Watching Me. Коллектив, основанный в Ставрополе и ныне базирующийся в Праге, привлек внимание зрителей своей активной творческой деятельностью, начатой в 2011 году.

История группы

Abyss, Watching Me дебютировала с альбомом «Don’t Take Away This Moment», который получил положительные отзывы среди поклонников жанра. Сегодня музыканты работают над новым проектом — вторым альбомом под названием «Honesty».

Чего ожидать от концерта

Концерт привлечет внимание всех, кто ценит пост-хардкор. Ожидайте мощные и искренние выступления, способные оставить глубокий след в сердцах слушателей. Не упустите шанс стать частью музыкального события этого года!