В концертном зале «Свобода» в Москве состоится выступление пост-хардкор группы Abyss, Watching Me. Коллектив, основанный в Ставрополе и ныне базирующийся в Праге, привлек внимание зрителей своей активной творческой деятельностью, начатой в 2011 году.
Abyss, Watching Me дебютировала с альбомом «Don’t Take Away This Moment», который получил положительные отзывы среди поклонников жанра. Сегодня музыканты работают над новым проектом — вторым альбомом под названием «Honesty».
Концерт привлечет внимание всех, кто ценит пост-хардкор. Ожидайте мощные и искренние выступления, способные оставить глубокий след в сердцах слушателей. Не упустите шанс стать частью музыкального события этого года!