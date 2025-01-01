Яркое возвращение Abyss Watching Me

CraftCore рад представить одно из самых ожидаемых событий в мире русскоязычного металкора! Группа Abyss Watching Me во главе с харизматичным Егором Ерушиным готова порадовать своих поклонников новым альбомом, получившим название SOLIS.

Новый альбом и программа

Спустя три года после выхода запоминающейся пластинки NIX, ребята не просто подготовили новые синглы, но и собрали самую длинную программу за всю историю своих выступлений в Москве. Это значит, что наконец-то вы сможете услышать не только свежие композиции, но и хиты со всех релизов группы!

Крупнейший сольный концерт

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события. Концерт станет наиболее значимым в карьере Abyss Watching Me, и поклонники смогут насладиться уникальной атмосферой и энергетикой группы.

Интересные факты

История группы Abyss Watching Me полна интересных моментов, включая их участие в различных фестивалях и коллаборациях с другими исполнителями. Важно отметить, что их музыка сочетает в себе элементы металкора и пост-хардкора, что делает их звучание уникальным.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру, полному мощной энергии и незабываемых мелодий. Abyss Watching Me с новым альбомом SOLIS ждут вас на своем сольном концерте!