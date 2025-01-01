Традиционный Abyss Fest возвращается!

21 февраля 2026 года в клубе Sound пройдет пятый метал-фестиваль, основанный группой Abyssphere. Это событие стало настоящей традицией для поклонников тяжелой музыки.

Обновленный формат

В этом сезоне фестиваль порадует гостей новым форматом: вас ждут эксклюзивные сеты, специальные гости и фирменная энергетика сцены. Abyss Fest — это не просто концерт, а ежегодный ритуал, который сближает настоящую семью единомышленников.

Следите за новостями

Анонс выступающих групп появится совсем скоро, так что не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!