21 февраля 2026 года в клубе Sound пройдет пятый метал-фестиваль, основанный группой Abyssphere. Это событие стало настоящей традицией для поклонников тяжелой музыки.
В этом сезоне фестиваль порадует гостей новым форматом: вас ждут эксклюзивные сеты, специальные гости и фирменная энергетика сцены. Abyss Fest — это не просто концерт, а ежегодный ритуал, который сближает настоящую семью единомышленников.
Анонс выступающих групп появится совсем скоро, так что не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!