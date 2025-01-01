Меню
Abyss Fest
Киноафиша Abyss Fest

Abyss Fest

16+
Возраст 16+

О концерте

Традиционный Abyss Fest возвращается!

21 февраля 2026 года в клубе Sound пройдет пятый метал-фестиваль, основанный группой Abyssphere. Это событие стало настоящей традицией для поклонников тяжелой музыки.

Обновленный формат

В этом сезоне фестиваль порадует гостей новым форматом: вас ждут эксклюзивные сеты, специальные гости и фирменная энергетика сцены. Abyss Fest — это не просто концерт, а ежегодный ритуал, который сближает настоящую семью единомышленников.

Следите за новостями

Анонс выступающих групп появится совсем скоро, так что не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

В других городах
Февраль
21 февраля суббота
19:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»

