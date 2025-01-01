Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Abu Show. Благотворительный концерт
Киноафиша Abu Show. Благотворительный концерт

Abu Show. Благотворительный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Abu Show: Комедия, рожденная на сцене

Не упустите уникальную возможность стать частью захватывающего шоу, где каждое выступление — это творческий процесс, происходящий на глазах у зрителей. Нидаль Абу-Газале, известный комик и мастер импровизации, приглашает вас на Abu Show, мероприятие, которое обещает незабываемые впечатления.

Что вас ждет на шоу?

На Abu Show Нидаль взаимодействует с аудиторией, собирая истории и идеи прямо из зала. Благодаря его остроумию и умению быстро реагировать на происходящее, комедия рождается здесь и сейчас. Вы станете свидетелем того, как обычные ситуации превращаются в яркие и смешные моменты.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль — это уникальный опыт, где зрители становятся частью процесса создания комедии. Нидаль Абу-Газале использует свои навыки импровизации, чтобы оживить каждую историю, делая каждое шоу неповторимым. Каждое выступление — это новая глава, написанная вместе с вами.

Интересные факты о Нидале Абу-Газале

  • Нидаль начал свою карьеру в комедии более десяти лет назад и быстро завоевал популярность благодаря уникальному стилю.
  • Он активно выступает не только в театрах, но и на фестивалях комедии, где его выступления собирают полные залы.
  • Импровизация — его конек. Нидаль всегда находит общий язык с аудиторией, что делает каждое шоу особенно живым.

Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального события. Абсолютно новое, неожиданное и весёлое — Abu Show ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
16:00 от 3500 ₽ 18:30 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
23 августа в 18:00 Мой Питер
от 900 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
26 июля в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
2 августа в 19:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше