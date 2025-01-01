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Абсент
Билеты от 1500₽
Киноафиша Абсент

Спектакль Абсент

Декаданс в стиле Уайльда и Рембо под музыку Дебюсси, Равеля и Пиццигони
Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир парижской богемы

В новом музыкальном спектакле Ивана Поповски «Абсент» четыре певицы приглашают зрителей в незабываемое путешествие в мир парижской богемы конца XIX века. Подобно известному напитку, который стал символом этого времени, спектакль обещает погрузить аудиторию в мерцающие галлюцинации, полные декадентства и томности.

Монмартр: Эпоха искусства и страсти

В «Абсенте» зрители смогут ощутить атмосферу Монмартра — культурного центра, где пересекались пути великих художников и поэтов: Тулуз-Лотрека, Ван Гога, Верлена и Рембо. Каждый из них оставил свой след в истории искусства, и этот спектакль позволяет вернуть их в нашу современность.

Волшебство музыки и исполнения

Музыка спектакля наполнена мелодиями, которые отражают дух времени: от нежных и меланхоличных до энергичных и вызывающих. Четыре главные героини, обладая уникальными голосами, создают волшебный музыкальный поток, который захватывает и уносит зрителей в мир эмоций и переживаний.

Не упустите возможность!

Спектакль «Абсент» — это не только музыкальное представление, но и глубокое погружение в культуру и искусство конца XIX века. Убедитесь, что вы не пропустите это уникальное событие, которое наполнит вашу душу вдохновением и подарит незабываемые впечатления.

Ждем вас на представлении!

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Анна Комова
Елена Веремеенко
Надежда Гулицкая
Татьяна Пыхонина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Абсент Абсент Абсент Абсент Абсент Абсент Абсент

В ближайшие дни

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