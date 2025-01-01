Спектакль Абсент

Спектакль-кабаре в Театре Елены Камбуровой

«Абсент» - это волнующая музыкальная постановка, в которой звучит музыка Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Габриэля Форе, Грегорио Аллегри, Паоло Пиццигони и французские песни XX века.

Погружение в атмосферу

Действие происходит в уютном кабаре или парижском кафе. На сцене расположены четыре венских стула, четыре круглых столика и четыре неповторимые певицы. Каждая из них обладает своим темпераментом, тембром и манерой исполнения. Они не просто исполняют знаменитые произведения, но и проживают на сцене свои эмоции — радость, грусть, страдание и любовь.

В одной мгновение вы увидите уставшую красавицу, томящуюся богемной жизнью, а в другом - веселую мидинетку. Их голоса сливаются воедино, создавая уникальное звучание, наподобие коктейля из полыни, ромашки и мяты — символа абсента.

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом фестиваля «Охридское лето — 2006» в Македонии. В этом году он стал первым в истории фестиваля, который получил премию в номинации «Лучшая женская роль» сразу для четырех актрис. Также постановка была отмечена премией II Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» за «Лучшее световое оформление». В 2023 году «Абсент» был удостоен Спецприза Одиннадцатого международного фестиваля "Золотая провинция" в Пензе.

Музыка в спектакле

Музыкальное оформление включает множество известных произведений:

Клод Дебюсси Лунный свет Шаги на снегу Послеполуденный отдых фавна Остров радости

Морис Равель Павана Болеро

Габриэль Форе Пробуждение (Р. Бюссин) Избави меня... (Реквием) В рай (Реквием)

Грегорио Аллегри Помилуй меня...

Паоло Пиццигони Свет и тени



Классические французские песни также составляют важную часть программы, например, «Что остается от былой любви», «Мой возлюбленный из Сен-Жан» и «Абсент» в исполнении талантливых певиц.

История абсента

Абсент - это алкогольный напиток с крепостью около 70%, известный своим ярко-зеленым цветом и содержанием полыни. Он был изобретен французским доктором Пьером Ординером и приобрел популярность среди художников и поэтов, таких как Рембо, Верлен и Ван Гог. В XIX веке считалось, что абсент вдохновляет на творчество, однако в начале XX века его запретили во многих странах из-за спекуляций о его галлюциногенных свойствах.

Заключительные слова

Иван Поповски, автор и режиссер спектакля, отмечает важность музыкального восприятия: «Перевод песен в программке не приведен сознательно: важна музыка, музыка языка, музыка тела, музыка света. Важно состояние и свободное погружение в «Абсент». Если вы знаете французский язык, на время спектакля старайтесь его забыть». Погружаясь в спектакль, вы откроете для себя мир творчества и вдохновения.