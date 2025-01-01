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Абры
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Абры

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт «Абры» в Рок-баре Треугольник

Сочинская команда «Абры» — одно из самых ярких явлений на южно-российской сцене! Их музыка представляет собой гремучую смесь альтернативного рока, фанка и хип-хопа, которая не оставляет равнодушными зрителей после концертов.

Если вы еще не слышали «Абров», значит, вы не знаете Сочи! Уникальность их концерта очевидна, и это не просто слова. Каждое выступление — это погружение в мир ярких эмоций и интересных текстов.

Уникальная атмосфера и удовольствие

Концерт пройдет в Рок-баре Треугольник, где мастерство барменов и DJ Rockoteka создадут незабываемую атмосферу. Обслуживание официантов добавит комфорта и продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите шанс!

Не пропустите это событие! Концерт «Абры» — это возможность насладиться живой музыкой и зарядиться положительными эмоциями. Приходите и убедитесь в этом сами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 2 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

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