Концерт «Абры» в Рок-баре Треугольник

Сочинская команда «Абры» — одно из самых ярких явлений на южно-российской сцене! Их музыка представляет собой гремучую смесь альтернативного рока, фанка и хип-хопа, которая не оставляет равнодушными зрителей после концертов.

Если вы еще не слышали «Абров», значит, вы не знаете Сочи! Уникальность их концерта очевидна, и это не просто слова. Каждое выступление — это погружение в мир ярких эмоций и интересных текстов.

Уникальная атмосфера и удовольствие

Концерт пройдет в Рок-баре Треугольник, где мастерство барменов и DJ Rockoteka создадут незабываемую атмосферу. Обслуживание официантов добавит комфорта и продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите шанс!

Не пропустите это событие! Концерт «Абры» — это возможность насладиться живой музыкой и зарядиться положительными эмоциями. Приходите и убедитесь в этом сами!