Abracadabra
Билеты от 25000₽
Киноафиша Abracadabra

Спектакль Abracadabra

Постановка
Crave 18+
Возраст 18+
Билеты от 25000₽

О спектакле

Премьера кабаре-шоу театра Crave

Танцевально-театральное кабаре о магии, страстях и превращениях. Мы представляем мир, где безумие становится реальностью. Шоу вдохновлено золотой эпохой кабаре и циркового искусства — временем, стиравшим границы между магией и действительностью.

Сюжет и персонажи

В центре внимания — харизматичный конферансье, который пригласит зрителей в сюрреалистическую вселенную, полную перевоплощений и загадок. Каждый номер представляет собой вымышленную историю, бросающую вызов привычным представлениям о норме и безумии. Зрителю предстоит подумать: что, на самом деле, является нормой? Безумие в голове человека или сама «нормальность»?

Приглашаем на шоу

Поддайтесь самым смелым фантазиям! Отбросьте сомнения и логику, просто идите за кроликом и примите новые правила игры. Это уникальное шоу обещает удивить и развлечь. Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля!

Купить билет на спектакль Abracadabra

Январь
22 января четверг
19:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
23 января пятница
19:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
24 января суббота
17:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
30 января пятница
19:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
31 января суббота
17:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽

