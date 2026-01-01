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Above The Stars. День Рождения группы
Билеты от 1800₽
Киноафиша Above The Stars. День Рождения группы

Above The Stars. День Рождения группы

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Концерт Above the Stars: Вечер мрачной романтики

31 октября клуб Pravda окажется в эпицентре мрачной романтики. В честь дня рождения группы Above the Stars вас ожидает особенный концерт, который отметит начало нового творческого круга.

Новые мелодии и старые хиты

В этот вечер вы услышите новые песни, которые прозвучат вживую впервые. Музыка группы эволюционирует, и зрители станут свидетелями того, как меняются тени и образы, которые она рождает.

Кроме того, на концерте прозвучат и любимые хиты, знакомые каждому, кто следил за творчеством Above the Stars. Группа не просто выступает — она создаёт пространство, где мрачная романтика встречается с тёмным праздником.

Уникальная атмосфера

Здесь мелодии и слова сплетаются в единую историю, которая рассказывает о группе, живущей музыкой. Приходите, чтобы отпраздновать с нами, услышать новое и вспомнить, почему вы влюбились в Above the Stars.

Купить билет на концерт Above The Stars. День Рождения группы

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Октябрь
31 октября суббота
19:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1800 ₽

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