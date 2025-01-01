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Билеты от 4500₽
Киноафиша Абонемент в театр Морфеус

Спектакль Абонемент в театр Морфеус

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Морфеуса

Театр «Морфеус» предлагает уникальный опыт, где нет традиционной сцены, а вы становитесь главным героем. Здесь вы воспринимаете происходящее на уровне чувств, эмоций и действий.

Наденьте маску и откройте новую реальность

Приглашаем вас окунуться в удивительное путешествие, где ваши проводники — профессиональные актёры. В «Морфеусе» вы не просто зритель, а активный участник событий.

Эмоции и ощущения на каждом шагу

В ходе спектакля вы будете слышать звуки и голоса, чувствовать запахи и вкусы, испытывать тактильные ощущения, а также переноситься во времени и пространстве. Вы напрямую влияете на сюжет, создавая собственный уникальный опыт.

Мировая известность и уникальность

Вот уже более 10 лет театр «Морфеус» дарит людям по всему миру новые эмоции и впечатления. Это первый и единственный российский иммерсивный театр, имеющий международные филиалы в Великобритании, США, Словении, Хорватии, Испании, Белоруссии и Китае.

Камерный формат для близости с искусством

Спектакли проходят в камерном формате, где на одном представлении присутствует не более 6-8 зрителей. Такое внимание к каждому гостю делает опыт посещения уникальным и незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального мира!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
12:00 от 4500 ₽

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