Абонемент на прогулки по Оби на теплоходе «Новосибирск»

С наступлением навигационного сезона 2025 года открываются новые горизонты для любителей речных прогулок. Теплоход «Новосибирск» снова готов радовать зрителей уникальными экскурсиями по реке Обь.

Уникальные возможности

Абонемент на прогулки по Оби предлагает зрителям возможность насладиться живописными пейзажами и историческими достопримечательностями, которые можно увидеть только с воды. На борту теплохода вас ждёт комфортное пространство и дружелюбная атмосфера. Экскурсионные маршруты охватывают как знаменитые места, так и малоизвестные уголки, наполненные историей.

Не упустите возможность насладиться красотой сибирской природы и провести время с пользой на борту теплохода «Новосибирск»!