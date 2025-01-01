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Абонемент прогулки по Оби. Навигация-2025
Киноафиша Абонемент прогулки по Оби. Навигация-2025

Абонемент прогулки по Оби. Навигация-2025

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Абонемент на прогулки по Оби на теплоходе «Новосибирск»

С наступлением навигационного сезона 2025 года открываются новые горизонты для любителей речных прогулок. Теплоход «Новосибирск» снова готов радовать зрителей уникальными экскурсиями по реке Обь.

Уникальные возможности

Абонемент на прогулки по Оби предлагает зрителям возможность насладиться живописными пейзажами и историческими достопримечательностями, которые можно увидеть только с воды. На борту теплохода вас ждёт комфортное пространство и дружелюбная атмосфера. Экскурсионные маршруты охватывают как знаменитые места, так и малоизвестные уголки, наполненные историей.

Не упустите возможность насладиться красотой сибирской природы и провести время с пользой на борту теплохода «Новосибирск»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 24 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 25 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 26 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 27 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 28 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 29 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 30 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 31 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 1 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 2 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 3 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 4 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 5 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 6 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 7 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 8 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 9 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 10 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 11 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 12 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 13 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 14 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 15 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 16 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 17 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 18 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 19 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 20 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 21 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 22 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 23 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 24 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 25 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 26 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 27 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 28 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 29 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽
Новосибирск, 30 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
00:00 от 1650 ₽

В ближайшие дни

Шесть мостов
0+
Экскурсия
Шесть мостов
22 августа в 18:30 Теплоход «Новосибирск»
от 900 ₽
Шесть мостов
0+
Экскурсия
Шесть мостов
17 августа в 18:30 Теплоход «Новосибирск»
от 900 ₽
Мастер-класс «Искусство играющих кукол»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Искусство играющих кукол»
28 августа в 15:00 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
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