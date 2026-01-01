Абонемент НФО России

Владимир Спиваков. Концерт в Новосибирске

На сцене Новосибирского государственного концертного зала выступит Национальный филармонический оркестр России под управлением известного дирижера Владимира Спивакова. В программе звучат шедевры великих композиторов, которые не оставят равнодушными любителей классической музыки.

Программа концерта

Элегические мелодии, ор. 34 – Эдвард Григ

Концерт для фортепиано с оркестром, ля минор, ор. 16 – Эдвард Григ

Симфония № 4, до минор, D 417 («Трагическая») – Франц Шуберт

Исполнители

В качестве солиста на фортепиано выступит Владимир Вишневский. Музыкант признан одним из самых талантливых пианистов своего поколения и известен своими яркими интерпретациями классических произведений.

