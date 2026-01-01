Абонемент «Классика сцены»

Осень 2026 в культурном центре «Меридиан»

Культурный центр «Меридиан» в Москве готов порадовать зрителей осенней программой, которая включает в себя три выдающихся спектакля. Подготовьтесь к встрече с музыкальными шедеврами, которые не оставят равнодушными самых искушенных зрителей.

Опера «Кармен»

30 октября в 19:00 состоится показ всемирно известной оперы «Кармен» композитора Жоржа Бизе. Эта драма, полная страсти и свободы, завораживает зрителей благодаря экспрессивным испанским ритмам и насыщенной эмоциональной палитре. Не упустите возможность увидеть одну из самых знаменитых опер в истории!

Балет «Жизель»

27 ноября в 19:00 на сцене «Меридиана» пройдет балет «Жизель» композитора Адольфа Адана. Эта постановка является шедевром романтической эпохи, рассказывающим о любви, предательстве и загробных вилисах. Прекрасные хореографии и выразительные танцы перенесут вас в мир нежных чувств и трагических событий.

Опера «Ночь перед Рождеством»

4 декабря в 19:00 вы сможете насладиться оперой «Ночь перед Рождеством», написанной Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Эта сказочная зимняя постановка наполнена ярким фольклорным колоритом и переносит зрителей в атмосферу волшебства и загадки. Позвольте себе оказаться в мире русских народных сказок под звуки великолепной музыки.

Не упустите шанс стать частью уникальных театральных событий этой осенью!