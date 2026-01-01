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Абонемент № 9 (5 концертов)
Киноафиша Абонемент № 9 (5 концертов)

Абонемент № 9 (5 концертов)

12+
Возраст 12+

О концерте

Камерная музыка от ансамбля «Новосибирская камерата»

В Камерном зале филармонии Новосибирска выступит ансамбль солистов «Новосибирская камерата», художественным руководителем которого является Михаил Симонян. В программе – разноплановые произведения, исполняемые в сотрудничестве с приглашёнными дирижёрами и солистами.

Информация о концерте

Абонемент включает пять концертов, что делает его прекрасным выбором для любителей камерной музыки. Это событие привлечет внимание поклонников Новосибирского академического симфонического оркестра, поскольку ансамбль состоит из солистов струнной группы этого известного коллектива.

Творческий подход

Ансамбль «Новосибирская камерата» известен своим инновационным подходом к камерной музыке. Каждое выступление наполнено творческими идеями, и коллектив готов поделиться своими музыкальными находками в новом сезоне.

Не пропустите возможность насладиться великолепными мелодиями и неповторимой атмосферой живого исполнения!

Исполнители
Симонян М

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В других городах
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Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
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