Абонемент № 7 (6 концертов)

Музыкальные вечера в Государственном концертном зале

Новосибирский академический симфонический оркестр вместе с опытным музыковедом представят серия концертов в Государственном концертном зале им. А.М. Каца. В данном цикле предусмотрено семь уникальных программ, которые подарят зрителям музыкальные открытия.

Разнообразие жанров и мелодий

В рамках концертов зрители смогут насладиться музыкальными произведениями, охватывающими различные страны и жанры. Это возможность не только насладиться классическими произведениями, но и открыть для себя современные композиции, которые обогатят музыкальный кругозор.

Семейный проект «Семь-Я»

Абонемент «Семь-Я» предлагает уникальную возможность для семейного отдыха и культурного развития. Концерты станут отличным избором для тех, кто хочет провести время с близкими и открыть для себя мир музыки. Программа включает в себя как сказочные сюжеты, так и яркие пьесы из музыкального прошлого, что делает каждый концерт запоминающимся событием.

Приходите и станьте частью музыкального события, которое объединит семьи и претворит в жизнь волшебство музыки!