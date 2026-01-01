Абонемент № 5 (9 концертов)
12+
О концерте

Абонемент на 9 концертов классической музыки

Абонемент на 9 концертов классической и инструментальной музыки предоставляет уникальную возможность насладиться разнообразными композициями в камерном зале Новосибирской филармонии. Вы сможете услышать как известные произведения, так и новые интерпретации музыкальных мастеров. Мероприятие проводит Новосибирская филармония, славящаяся своей богатой культурной программой и высококлассными исполнителями.

С абонементом на 9 концертов вы сможете расширить свои музыкальные горизонты, наслаждаясь живым звучанием в атмосфере камерного зала. Это отличная возможность для любителей музыки, желающих открыть новые грани классического наследия. Событие привлечет внимание любителей классической и инструментальной музыки, которые ценят живое исполнение в уникальном пространстве филармонии.

Программа концертов

И.С. Бах: Концерт для фортепиано и струнных ре минор, BWV 1052; Концерт для двух скрипок ре минор, BWV 1043.

К.Ф.Э. Бах: Концерт для фортепиано Ми-бемоль мажор; Симфония для струнных № 2 Си-бемоль мажор, Wq 182/2; Симфония для струнных № 6 Ми мажор, Wq 182/6.

Исполнители

Филармонический камерный оркестр. Участники: Филипп Копачевский (фортепиано, Москва), Юлия Рубина (скрипка), Федор Кабельский (скрипка). Дирижер — Арсентий Ткаченко.

Сентябрь
10 сентября четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 4000 ₽

