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Абонемент № 4 (4 концерта)
Киноафиша Абонемент № 4 (4 концерта)

Абонемент № 4 (4 концерта)

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Возраст 12+

О концерте

Камерные вечера: поэзия струнных

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет абонемент «Камерные вечера: поэзия струнных». В программе — сонеты и фрагменты пьес Уильяма Шекспира, а также музыка Баха, Гайдна и The Beatles. Автор и ведущая, Марина Якушевич, лектор-музыковед, обратится к лирике Шекспира, а Filarmonica-квартет найдет музыкальные параллели поэтическим строкам. Это событие обещает понравиться как любителям классической музыки, так и почитателям творчества великого драматурга.

Программа вечера

  • Сонеты и фрагменты пьес Шекспира
  • Музыка Баха, Гайдна и The Beatles
  • Исполнение Filarmonica-квартетом
  • Ведущая — Марина Якушевич, лектор-музыковед

Шекспир в классической музыке

Назовите хоть один уважающий себя театр, который прошел бы мимо пьес Уильяма Шекспира! Творчество английского поэта и величайшего драматурга давно стало мировым достоянием. Его сочинения переведены на множество языков, и их знают на всех континентах.

Тем не менее, наши представления о Шекспире порой весьма эфемерны. Мы судим о его внешнем облике по всего лишь одной гравюре, а биографические сведения остаются довольно скудными. Что касается его творчества, то по каждому вопросу существуют полярные взгляды, в том числе и сомнения в авторстве его наследия.

Но несмотря на это, у нас есть главное — его пьесы, сонеты и поэмы, вызывающие восхищение уже на протяжении пяти столетий. Марина Якушевич обратится к лирике Шекспира, а чуткие смычки Filarmonica-квартета отыщут музыкальные параллели поэтическим строкам.

«И днем и ночью — мы всегда в пути»

Купить билет на концерт Абонемент № 4 (4 концерта)

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В других городах
Ноябрь
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19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1500 ₽

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