Абонемент № 4 (4 концерта)

Камерные вечера: поэзия струнных

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет абонемент «Камерные вечера: поэзия струнных». В программе — сонеты и фрагменты пьес Уильяма Шекспира, а также музыка Баха, Гайдна и The Beatles. Автор и ведущая, Марина Якушевич, лектор-музыковед, обратится к лирике Шекспира, а Filarmonica-квартет найдет музыкальные параллели поэтическим строкам. Это событие обещает понравиться как любителям классической музыки, так и почитателям творчества великого драматурга.

Программа вечера

Сонеты и фрагменты пьес Шекспира

Музыка Баха, Гайдна и The Beatles

Исполнение Filarmonica-квартетом

Ведущая — Марина Якушевич, лектор-музыковед

Шекспир в классической музыке

Назовите хоть один уважающий себя театр, который прошел бы мимо пьес Уильяма Шекспира! Творчество английского поэта и величайшего драматурга давно стало мировым достоянием. Его сочинения переведены на множество языков, и их знают на всех континентах.

Тем не менее, наши представления о Шекспире порой весьма эфемерны. Мы судим о его внешнем облике по всего лишь одной гравюре, а биографические сведения остаются довольно скудными. Что касается его творчества, то по каждому вопросу существуют полярные взгляды, в том числе и сомнения в авторстве его наследия.

Но несмотря на это, у нас есть главное — его пьесы, сонеты и поэмы, вызывающие восхищение уже на протяжении пяти столетий. Марина Якушевич обратится к лирике Шекспира, а чуткие смычки Filarmonica-квартета отыщут музыкальные параллели поэтическим строкам.

«И днем и ночью — мы всегда в пути»