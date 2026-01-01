Абонемент № 2А (8 концертов)

Новый абонемент от Новосибирского академического симфонического оркестра

В театральных залах Новосибирского Дома ученых СО РАН (Академгородок) состоится захватывающий абонемент, в рамках которого выступит Новосибирский академический симфонический оркестр. В программу включены яркие и талантливые приглашённые солисты, среди которых восходящие звёзды и новые имена.

Музыка для истинных ценителей

Концерты обещают стать настоящим праздником для поклонников разнообразия музыкальных инструментов. В программе будут представлены не только вокал, но и скрипка, виолончель и арфа. Каждый концерт предлагает свежие интерпретации известных произведений и неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым.

Кого можно ожидать на сцене

Абонемент привлечёт любителей симфонической музыки, которые жаждут услышать новых солистов и долгожданных гостей. Не упустите возможность насладиться мастерством исполнительского искусства и откройте для себя новые грани классической музыки.