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Абонемент № 2А (8 концертов)
Киноафиша Абонемент № 2А (8 концертов)

Абонемент № 2А (8 концертов)

12+
Возраст 12+

О концерте

Новый абонемент от Новосибирского академического симфонического оркестра

В театральных залах Новосибирского Дома ученых СО РАН (Академгородок) состоится захватывающий абонемент, в рамках которого выступит Новосибирский академический симфонический оркестр. В программу включены яркие и талантливые приглашённые солисты, среди которых восходящие звёзды и новые имена.

Музыка для истинных ценителей

Концерты обещают стать настоящим праздником для поклонников разнообразия музыкальных инструментов. В программе будут представлены не только вокал, но и скрипка, виолончель и арфа. Каждый концерт предлагает свежие интерпретации известных произведений и неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым.

Кого можно ожидать на сцене

Абонемент привлечёт любителей симфонической музыки, которые жаждут услышать новых солистов и долгожданных гостей. Не упустите возможность насладиться мастерством исполнительского искусства и откройте для себя новые грани классической музыки.

Купить билет на концерт Абонемент № 2А (8 концертов)

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 2900 ₽

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