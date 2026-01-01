Абонемент № 26 (3 концерта)

Энергия джаза в Камерном зале

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет абонемент с тремя концертами, в рамках которого музыканты оркестра, вместе с джаз-вокалисткой Наталией Васеевой, представят популярные джазовые сочинения, каверы незабываемых хитов и джазовые стандарты.

Для любителей новоорлеанского джаза, блюза и спиричуэлза этот абонемент станет настоящим праздником. Вы сможете насладиться экстравагантной смесью музыкальных стилей, где каждая нота пронизана экспрессией и свободой.

Как всегда на программах «Сибирского диксиленда», зрителей ждут яркие импровизации и неожиданные музыкальные сюрпризы.

Исполнители: