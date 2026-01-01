Абонемент № 23 (4 концерта)

В стране музыкальных сюрпризов

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет абонемент «В стране музыкальных сюрпризов». Юные слушатели станут участниками четырех театрализованных концертов с игровой интерактивной программой в фойе.

Автор сценария и ведущая — Елена Самарина — познакомит детей с волшебным миром музыки. В программе: сказочные мелодии, песни из любимых мультфильмов и представление по сказам Павла Бажова. На встрече с музыкой детей будут сопровождать старые знакомые — Гугусик и Софочка.

Суббота обещает стать днем музыкальных сюрпризов. Ребята смогут не только слушать и смотреть, но и активно участвовать в программе — петь и танцевать вместе с артистами. А по итогам творческого конкурса всех участников ждут подарки и призы!

Подробности абонемента

Исполнитель: Русский академический оркестр

Ведущая: Елена Самарина

Приходите и ощутите атмосферу волшебства и радости на концертном абонементе «В стране музыкальных сюрпризов»!