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Абонемент № 23 (4 концерта)
Киноафиша Абонемент № 23 (4 концерта)

Абонемент № 23 (4 концерта)

6+
Возраст 6+

О концерте

В стране музыкальных сюрпризов

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет абонемент «В стране музыкальных сюрпризов». Юные слушатели станут участниками четырех театрализованных концертов с игровой интерактивной программой в фойе.

Автор сценария и ведущая — Елена Самарина — познакомит детей с волшебным миром музыки. В программе: сказочные мелодии, песни из любимых мультфильмов и представление по сказам Павла Бажова. На встрече с музыкой детей будут сопровождать старые знакомые — Гугусик и Софочка.

Суббота обещает стать днем музыкальных сюрпризов. Ребята смогут не только слушать и смотреть, но и активно участвовать в программе — петь и танцевать вместе с артистами. А по итогам творческого конкурса всех участников ждут подарки и призы!

Подробности абонемента

  • Исполнитель: Русский академический оркестр
  • Ведущая: Елена Самарина

Приходите и ощутите атмосферу волшебства и радости на концертном абонементе «В стране музыкальных сюрпризов»!

Купить билет на концерт Абонемент № 23 (4 концерта)

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
14:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1600 ₽

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